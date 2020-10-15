عُرس انتخابي في 4 مناطق ليبية (صور)

شهدت مناطق الحرابة والزاوية الجنوب وكاباو وجادو، الخميس، انتخابات استثنائية لمجالسها البلدية، تم فيها استخدام الحبر الانتخابي “رذَّاذ” كإجراء احترازي لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، إن الانتخابات شهدت التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ضد جائحة كورونا، ونشرت بصفحتها في “فيسبوك” صورا تظهر هذا الالتزام وسط وجود أمني لتفادي أي خروقات.

وأعلنت اللجنة أن نسبة الاقتراع جاءت كالتالي: الحرابة 44 % والزاوية الجنوب 34% وكاباو 34% وجادو 32%.

وذكرت أن عضو اللجنة المركزية الصادق الحراري والفريق المرافق له، زاروا عددا من مراكز الاقتراع لبلدية جادو للوقوف على سير العملية الانتخابية.

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