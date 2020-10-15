أبو سليم.. حملة لأخذ مسحات من الأماكن العامة لمعرفة الوضع الوبائي في البلدية

قال المجلس البلدي أبو سليم، الخميس، إن فرق الرصد والاستجابة السريعة قامت بحملة داخل المحلات التجارية في سوق أبو سليم (المسقوف) لأخد أكبر عدد من المسحات الأنفية الخاصة بتحليل فيروس كورونا والتى تستهدف أصحاب المحلات التجارية وكذلك المتسوقين.

وأوضح المجلس في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه الحملة تأتي في إطار الرفع من جهوزية فرق الرصد والاستجابة السريعة للاستعداد لأي طارئ، ولمعرفة الوضع الوبائي داخل البلدية وزيادة قدرة الفرق المكلفة بمجابهة فيروس كورونا.

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