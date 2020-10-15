«الثني» يبحث حل مشكلة نقص المياه في بلدية سرت

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، آليات حل مشكلة نقص المياه في بلدية سرت، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، شرحا تفصيليا حول المشاكل التي أدت إلى نقص الإمداد المائي لبلدية سرت والبلديات المجاورة لها، والتي تقع على امتداد الخط الناقل لمياه النهر الصناعي من أجدابيا حتى سرت.

وأكد رئيس المؤسسة، أن كل المشاكل بسبب الاعتداءات غير المشروعة على خطوط النقل إلى بلدية سرت.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، تعليماته للجهات المعنية للحد من الاعتداءات والوصلات غير المشروعة، وضمان وصول المياه المحدد كمياتها لكل بلدية أو مدينة على امتداد الخط الناقل.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، المؤسسة الوطنية للموارد المائية وإداراتها المختصة بزيارة ميدانية إلى بلدية سرت للاطلاع على المشاكل التشغيلية التي تخص قطاع المياه و الصرف الصحي للوقوف عن كثب عليها وتقديم المقترحات لحلها.