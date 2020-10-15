«الثني» يبحث حل مشكلة نقص المياه في بلدية سرت

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، آليات حل مشكلة نقص المياه في بلدية سرت، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.
وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، شرحا تفصيليا حول المشاكل التي أدت إلى نقص الإمداد المائي لبلدية سرت والبلديات المجاورة لها، والتي تقع على امتداد الخط الناقل لمياه النهر الصناعي من أجدابيا حتى سرت.
وأكد رئيس المؤسسة، أن كل المشاكل بسبب الاعتداءات غير المشروعة على خطوط النقل إلى بلدية سرت.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، تعليماته للجهات المعنية للحد من الاعتداءات والوصلات غير المشروعة، وضمان وصول المياه المحدد كمياتها لكل بلدية أو مدينة على امتداد الخط الناقل.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، المؤسسة الوطنية للموارد المائية وإداراتها المختصة بزيارة ميدانية إلى بلدية سرت للاطلاع على المشاكل التشغيلية التي تخص قطاع المياه و الصرف الصحي للوقوف عن كثب عليها وتقديم المقترحات لحلها.
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