الغرياني يطالب الليبيين بالوقوف إلى جانب تركيا و يؤكد سعي بركان الغضب لإنشاء حرس وطني

طالب المفتي المعزول، الصادق الغرياني، الليبيين بالوقوف إلى جانب تركيا، زاعما أن أنقرة طالما وقفت إلى جانب الشعب الليبي.

وأضاف الغرياني أن بيان ما تسمى بعملية بركان الغضب، يتضمن نقاطا مهمة منها متابعة النائب العام لملف الجرحى ومحاربة الفساد وإشراك بركان الغضب في الحوارات، لافتا إلى أن بركان الغضب أصدرت بيانات من أجل إنشاء الحرس الوطني ولم يحصل من ذلك شيء من أجل عدم المتابعة، مطالبا بركان الغضب بتشكيل لجنة تتابع تفعيل النقاط المذكورة في البيان بمراحل زمنية معينة.

وتابع الغرياني أن الحوارات التي تقام في أنحاء العالم تصرف ميزانياتها من خزينة الدولة، وأن الجرحى لا بواكي لهم ولا يعبأ بهم أحد، زاعما أن دول المغرب العربي لا تستطيع أن تستنكر عدوان فرنسا علي الشعب الليبي حفاظا علي مصالحها مع فرنسا، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24