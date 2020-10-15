المستشار صالح يلتقي عددا من أعضاء الهيئات القضائية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، عددا من أعضاء الهيئات القضائية.

حيث أكد المستشار خلال اللقاء على أهمية دور القضاء في البلاد، واستقلاليته بعيدا عن أي تجاذبات، لتبقى المؤسسة القضائية موحدة لتحقيق العدالة بين أبناء الوطن، مثنيا على حفاظ العاملين في المؤسسات القضائية على الدور الوطني الهام.

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح التقى كذلك في مكتبه بمدينة القبة، عددا من أعيان وحكماء قبيلة مصراتة بالمنطقة الشرقية.

وتناول اللقاء مبادرة المستشار صالح لإنهاء الأزمة الليبية، والجهود التي تبذل من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تحقق الأمن والاستقرار في البلاد وتنهي حالة الانقسام، بما يحقق إرادة الشعب الليبي في العدالة والمساواة والعيش الكريم، وأكد الحاضرون دعمهم لجهود المستشار الكبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

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