تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 4 حالات للشفاء في صرمان

سجلت بلدية صرمان، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينما تماثلت 4 حالات للشفاء، وتوفى اثنان.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بلجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا في بلدية صرمان، بحسب أخر تحديث تم نشره على صفحة الـ “فيسبوك”.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات في صرمان وصل إلى 459 حالة، منها 259 نشطة، وتعافى 171 وتوفى 29 بفيروس كورونا.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (221).

واستلم المركز عدد (3971) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1786) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (75) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1050) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (60) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (173) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (100) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (300) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (87) عينة، مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (15) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (33) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (282) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد ( 3116 ) عينة سالبة، عدد (855) عينة موجبة (659 جديدة + 196 مخالطة)”.