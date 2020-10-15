النائب العام يأمر بحبس “الحضيري” بتهمة اختراق منظومة المعلومات السرية

أمر مكتب النائب العام في طرابلس الصديق الصور، اليوم الخميس بحبس “وليد الحضيري” أحد موظفي وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة .

وكان قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، قد أصدر قراراً بحبس “الحضيري” لقيامه باختراق منظومة المعلومات السرية.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الحضيري قبض عليه سابقا من قبل جهاز المخابرات التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة الذي أحاله إلى مكتب النائب العام .

وفي وقت سابق، أمر رئيس قسم التحقيقات بحبس “فوزي علي الرمالي” مدير شركة إفريقيا للتجارة والاستثمار بدولة موريشيوس التابعة لصندوق ليبيا للمساعدات. ويواجه “الرمالي” تهما باستخدام ما عهد إليه من مال عام في غير الأغراض التي خصص لها، إلى جانب مزاولته للوظيفة رغم إعفائه من مهامه واستخدامه وثيقة مزورة.

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