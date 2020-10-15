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صنع ألله لـ باشاآغا: سررنا بإعلان القبض على الميلادي.. ويجب ملاحقة كل المتورطين في تهريب الوقود

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع ألله في خطاب موجه لوزير داخلية الوفاق باشاآغا عن سعادته بقيام داخلية الوفاق بالقبض على “المدعو” عبد الرحمن سالم الميلادي الملقب بـ”البيدجا”.

صنع ألله قال في خطابه بأن الميلادي مرتبط بنشاط إجرامي متعلق بتهريب الوقود والمحروقات، مبينًا بأن مؤسسة النفط تلاحق الأخير قضائيًا نظير ما إرتكبه.

ودعا صنع ألله باشاآغا إلى إنفاذ القانون وضبط وملاحقة كل المطلوبين جنائيًا في قضايا تهريب الوقود وتعطيل المنشآت النفطية الذين صدرت في حقهم أوامر من النائب العام.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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