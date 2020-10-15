مالية الوفاق تطالب المراقبين ومكاتب الخدمات بعدم مراسلة اللجنة الدائمة إلا عن طريقها

وجهت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة كتاباً إلى المراقبين الماليين ومكاتب الخدمات بالمناطق، طالبت فيه بعدم مراسلة اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة التي شكلها وزير المالية المفوض فرج بومطاري الإ عن طريق الوزارة .

وطالبت الوزارة في كتابها الذي وجهته للمراقبين، بالتنبيه على الوحدات الإدارية في كافة القطاعات الواقعة داخل نطاقهم الإلتزام بعدم مراسلة اللجنة الإ عن طريق الوزارة للجهات التابعة لها، مشددة على ضرورة أن يتم تكليف مندوبين للتواصل مع اللجنة، بزعم تذليل المشقة وتسهيل الإجراءات حتى يتسنى للجنة افادتهم بكافة الاستفسارات .

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