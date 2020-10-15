فريق الاعتماد المؤسسي يختتم زيارته لكلية العلوم الهندسية والتقنية في براك

اختتم فريق الاعتماد المؤسسي لضمان الجودة زيارته لكلية العلوم الهندسية والتقنية براك، التابعة لجامعة سبها، بهدف حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي، حيث تم الاطلاع على المستندات الأساسية وزيارة الأقسام العلمية والإدارية.

هذا وحضر حفل الاختتام كل من رئيس جامعة سبها مسعود الرقيق ووكيل الجامعة محمد ارحيم، وعميد كلية العلوم الهندسية والتقنية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث أثنى الحضور في كلماتهم على المجهودات التي يبذلها الفريق من أجل الرقي بالمؤسسة التعليمية.

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