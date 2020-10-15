“الشريف”: كم أتمنى أن أرى “الكبير” مقبوضاً عليه بتهم الفساد

أعرب فيصل الشريف عن رغبته في اعتقال عناصر “داخلية الوفاق” الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي المقال بتهم فساد.

“الشريف” الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “باحث قانوني وأكاديمي” كتب على حسابه بموقع “فيسبوك” قائلاً: “الأمل يحدونا في أن نرى الكبير يومًا ما مقبوضًا عليه في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والإهمال والتقصير في حفظ المال العام وخيانة الأمانة” وفق قوله.

أضاف “الشريف”: “كثيرون سيدافعون عنه اليوم، لكنه سيكون وحيدًا حين يفقد منصبه، وبغض النظر عن بعض الحسنات التي قام بها إلا إن حقبة الاعتمادات وغسيل الأموال والنسب المئوية وعدم الاستجابة لمبادرات تتعلق بسعر الصرف إلا مؤخرًا والاعتمادات برسم التحصيل التي تورط فيها مع مافيات فساد كبيرة ستجلبه يومًا ما ليواجه العدالة الناجزة وما ذاك على الله بعزيز” وفق تعبيره.

يذكر أن “الكبير” سبق له أن أبرم اتفاقاً مع فتحي باشاغا وزير داخلية “حكومة الوفاق” الشهر الماضي بدعوى “مكافحة الفساد وغسل الأموال”.