أزمة الوقود تُنغّص حياة أهالي البيضاء

مازالت مشكلة الوقود الخفيف مستمرة داخل بلدية البيضاء حيث تسبب شح إمدادات الديزل في مشاكل عديدة في البلدية والبلديات المجاورة لها في الجبل الأخضر.

وأدى نقص هذه المادة وعدم تزويد المحطات داخل بلدية البيضاء وعدم تلقيهم التزويدات المستمرة من قبل شركة البريقة لتسويق النفط، إلى أزمة أخرى تضاف إلى أزمات المواطن ومعاناته اليومية من ارتفاع أسعار الإيجارات شاحنات نقل البضائع أو المياه.

وتعيش محطات الوقود في البيضاء على وقع العديد من المشاكل بسبب عدم وصول شحنات الوقود من شركة البريقة في الوقت المحدد، وتسبب ذلك في العديد من المشاكل للمواطنين وسائقي الشاحنات خاصة أن الكميات التي تصل بسيطة ولا تأتي باستمرار، الأمر الذي أدى إلى تحديد الكمية على الجميع حتى يحصل الجميع على وقود الديزل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية