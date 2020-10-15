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أزمة الوقود تُنغّص حياة أهالي البيضاء

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مازالت مشكلة الوقود الخفيف مستمرة داخل بلدية البيضاء حيث تسبب شح إمدادات الديزل في مشاكل عديدة في البلدية والبلديات المجاورة لها في الجبل الأخضر.

وأدى نقص هذه المادة وعدم تزويد المحطات داخل بلدية البيضاء وعدم تلقيهم التزويدات المستمرة من قبل شركة البريقة لتسويق النفط، إلى أزمة أخرى تضاف إلى أزمات المواطن ومعاناته اليومية من ارتفاع أسعار الإيجارات شاحنات نقل البضائع أو المياه.

وتعيش محطات الوقود في البيضاء على وقع العديد من المشاكل بسبب عدم وصول شحنات الوقود من شركة البريقة في الوقت المحدد، وتسبب ذلك في العديد من المشاكل للمواطنين وسائقي الشاحنات خاصة أن الكميات التي تصل بسيطة ولا تأتي باستمرار، الأمر الذي أدى إلى تحديد الكمية على الجميع حتى يحصل الجميع على وقود الديزل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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