“سيالة” مودعاً سفير “البوسنة”: نشكركم لعملكم من داخل “طرابلس”

استقبل وزير الخارجية في “حكومة الوفاق” محمد الطاهر سيالة بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس سفير جمهورية البوسنة والهرسك إبراهيم أفنديتش.

ووفقاً لبيان وزارة “سيالة قدم الأخير ما سماه شكر دولة ليبيا للسفير البوسني على عمله من داخل العاصمة طرابلس وجهوده الدبلوماسية في خلق تعاون بناء بين الدولتين متمنيا له التوفيق في قادم أعماله سواء داخل البوسنة أو خارجها وقام بتوديعه بعد انتهاء مهمته داخل ليبيا، وفق قوله.

أضاف بيان “خارجية الوفاق”: “من جانبه تقدم السفير البوسني بالشكر لمعالي الوزير على حفاوة الاستقبال والتعاون الوثيق بين وزارة الخارجية والسفارة البوسنية متمنيا لدولة ليبيا الاستقرار ونجاح العملية السياسية” وفق تعبيره.