خلال ساعات.. الحكومة الليبية تعلن نتائج امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي

نوهت وزارة التعليم في الحكومة الليبية برئاسة الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، بأن موعد إعلان النتائج التفصيلية لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020‪ سيكون يوم غدٍ الجمعة.

وبحسب بيان مقتضب، أرجعت الوزارة، تأخر النتائح، لأسباب فنية خارجة عن إرادة فريق العمل الفني.

وقالت الوزارة إنها تُحيط الجميع علماً بأن موعد إعلان النتائج التفصيلية وبشكل متكامل لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على مستوى المكاتب والمناطق والمدارس وكذلك أولياء الأمور، سيكون مساء يوم غدٍ الجمعة.

وتابعت الوزارة:” نلتمس منكم العذر ونقدم التهنئة للناجحين بالدور الأول وحظاً أوفر لمن لهم دور ثان”.