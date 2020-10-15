الملف الليبي ضمن مباحثات تبون بوزير الخارجية الفرنسي

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم، الخميس 15 أكتوبر 2020، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في إطار زيارة عمل تدوم يومين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بلاغ لها مساء الخميس إن الوزير الفرنسي وتبون تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومن بينه الملف الليبي.

يذكر أن وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت أن الزيارة ستتناول أيضا ملفات الاقتصاد والأمن والإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي خاصة في مالي التي تربطه بالجزائر حدودا برية ولفرنسا وجود عسكري فيه.