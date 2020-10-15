سيالة يتلقى أوامر أنقرة بإعادة الشركات التركية للعمل في ليبيا خلال لقاء أكسن

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة ، محمد الطاهر سيالة، الخميس، مع سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، سرحت أكسن، إحياء اللجنة المشتركة للتعاون بين تركيا والوفاق وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا من أجل تنفيذ بعض المشاريع في البنية التحتية والبناء وغيرها.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن سيالة طالب خلال لقائه بأكسن في مقر الوزارة بطرابلس بضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في الحصول على التاشيرة التركية و بتعديل فئات العمر للملزمين بالحصول عليها.

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