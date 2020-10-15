على المحجوب: الفريق الجزائري فشل في تشغيل محطة الخمس

أعلن المتحدث باسم ديوان المحاسبة في طرابلس، علي المحجوب، أن الفريق الجزائري فشل في إصلاح محطة الخمس بسبب أعطال التوربينات.

وأوضح المحجوب، في تصريح صحفي، أن الأعطال بمحطة الخمس تتعلق بالتوربينات نفسها وفي التصنيع، مبينا أن الفريق الجزائري أُوقف تشغيل المحطة بعد أن أدرك الضرر الذي سيلحق بالتوربين حال فشل التشغيل.

ولفت إلى أن المهندسين الجزائريين غادروا المحطة الأحد الماضي، كما وقع المهندسون الليبيون على محضر رسمي امتنعوا فيه عن تشغيلها بهذا الشكل.

وأضاف المحجوب أنه تم ابلاغ رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء أن منْ يشغل المحطة يتحمل المسؤولية، مضيفا أن مدير عام شركة الكهرباء يسعى لتشغيل المحطة رغم الملاحظات الحالية .. على حد قوله .

وشدد على أنه يجب التواصل مع الشركة المصنّعة (الجيك) والاتفاق معها على إجراء الصيانات المطلوبة بدل فقدان المحطة .

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قالت مطلع الشهر الجاري، إن الحكومة الجزائرية أرسلت عددا من الخبراء للمساعدة في صيانة وحدات الخمس الاستعجالي وبقدرة 500 ميغا. وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، في بيان لها، أن الحكومة الجزائرية أرسلت عددا من الخبراء للمساعدة في صيانة وحدات الخمس الاستعجالي وبقدرة 500 ميغا وات، والتي تعول عليها الشركة في تخفيف معاناة المواطن من انقطاع الكهرباء المتكرر.

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