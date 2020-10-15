وزارة التعليم بالمؤقتة تصدر تنويه بشأن اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنطقة الشرقية 2020

أصدرت وزارة التعليم بالحكومة الليبية “المؤقتة” تنويهاً بشأن تأخر موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنطقة الشرقية للعام الدراسي 2020-2019 م.

وعزت الوزارة تأخر اعلان النتائج لأسباب فنية خارجة عن إرادة فريق العمل الفني، مضيفةً “تُحيط وزارة التعليم بالحكومة الليبية الجميع علماً بأن موعد إعلان النتائج التفصيلية وبشكل متكامل لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 -2019 ميلادي على مستوى المكاتب والمناطق والمدارس وكذلك أولياء الأمور سيكون بعون الله مساء يوم الجمعة الموافق 16-10-2020 ميلادي.

وكان وزير التعليم بالحكومة الليبية “المؤقتة”، الدكتور فوزري بومريز، قد أعلن عن موعد اعتماد نتائج الشهادتين الإعدادية و الثانوية العامة في ليبيا للعام الدراسي 2020 2019 م، موضحاً أن اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2020 في المنطقة الشرقية سيكون يوم الخميس الموافق 15 اكتوبر 2020، فيما سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية 2020 في ليبيا الأسبوع المقبل .

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