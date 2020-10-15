العليا لمكافحة كورونا بمصراتة تبحث آلية سير العمل داخل مراكز العزل بالبلدية

قالت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الخميس، إن الاجتماع الدوري للجنة العليا ناقش الوضع الوبائي لفيروس كورونا و آلية سير العمل داخل مراكز العزل بالبلدية.

وأضافت اللجنة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن الاجتماع بحث آلية حصر الحالات النشطة وحالات الشفاء من فيروس كورونا بالبلدية، لافتة إلى تناول الاجتماع للمشاكل والعوائق التي تواجه سير عمل اللجان والفرق التابعة للجنة العليا بالإضافة لتجهيزات مركز العزل الصحي الكراريم.

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