فرنسا تؤكد أن لا حل عسكري لأزمة ليبيا

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الجزائر، اليوم (الخميس)، إلى مشاركة أوسع لدول جوار ليبيا في البحث عن تسوية سياسية للأزمة القائمة فيها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال لودريان، عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنّ «دور دول الجوار أساسي، لأنها أولى الجهات المعنية بالمخاطر التي تشكلها هذه الأزمة ويمكنها أن تلعب دور استقرار مع الجهات الليبية على عكس تدخل القوى الخارجية»، وأوضح: «في ليبيا، نعتبر كما الجزائر، أنه لا يوجد حل عسكري».

وأشار إلى أن «الجزائر في هذه القضايا الأزمات الإقليمية شريك أساسي لفرنسا، إنها قوة توازن تفضل التسوية السياسية للنزاعات في إطار متعدد الأطراف»، وقال إنّ «الجزائر لها صوت مهم في إفريقيا كما في البحر الأبيض المتوسط».

ويأمل الوزير الفرنسي تنظيم اجتماع لدول جوار ليبيا وسيزور هذه البلدان المختلفة لتحقيق هذا المشروع.

وتتطلع الجزائر إلى لعب دور الوسيط بين المعسكرين المتواجهين في ليبيا.