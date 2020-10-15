خلال لقاء مع عميد البلدية.. عقيلة صالح يناقش آليات حل القضايا والمشاكل التي تواجه «تراغن»

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ”عقيلة صالح ”، اليوم الخميس، بمكتبه في مدينة القبة، عميد بلدية ”تراغن” وعددا من أعيان ومشايخ وحكماء المدينة.

وبحسب بيان صادر عن رئيس مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، فإن اللقاء تناول عددا من القضايا والمشاكل التي تعانيها البلدية والحلول المتاحة للتغلب عليها.

كما تناول اللقاء الأوضاع السياسية في البلاد ومبادرة رئيس النواب لإنهاء الأزمة الليبية.

وأكد وفد ”تراغن ” دعمه لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية والوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا، بحسب البيان الصادر.