البعثة الأممية تعلق على اعتقال ‘البيدجا’

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها باعتقال عبد الرحمن ميلاد، “البيدجا”، يوم أمس من قبل أجهزة إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوفاق الوطني”.

وقالت البعثة في بلاغ تلقت بوابة إفريقيا نسخة منه إن ميلاد “مدرج على لائحة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي منذ حزيران/ يونيو 2018 لضلوعه في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود. كما ورد اسمه في نشرة خاصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وفي أمر اعتقال صادر في نيسان/ أبريل 2019 عن مكتب النائب العام في طرابلس بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود”.

وأضافت أن “هذه الاعتقالات خطوة هامة نحو ضمان العدالة للآلاف من الفئات المستضعفة، الليبيين منهم والمهاجرين على حد سواء، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في ليبيا”.

وطالبت البعثة بضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة لـ”لبيدجا” وجميع الأفراد المحتجزين حالياً في الحبس الاحتياطي، مؤكدة التزامها بمواصلة “الشراكة مع السلطات الليبية المختصة لضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وإعلاء سيادة القانون”.