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وحدات عسكرية تداهم مزرعة في سيدي خليفة تستغل مخزنًا للوقود “نافتا”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن وحدات عسكرية من القوات المسلحة العربية الليبية داهمت اليوم الخميس مزرعة تتخذ مكانا لتخزين الوقود “نافتا”.

وأضاف المصدر أن المزرعة في منطقة سيدي خليفة يستغلها أشخاص من بينهم جنسيات غير ليبية مكانا لتخزين الوقود المهرب.

وأشار المصدر إلى أن الوقود يصل لهؤلاء باتفاق مع إحدى الشاحنات التابعة لشركة البريقة ومن ثم يتم تفريغها بتلك المزرعة ليتم بيعها لاحقا في السوق السوداء.

يشار إلى أن كافة المدن الليبية تعاني نقصًا حادًا في الوقود “النافتا” التي تسببت في ازدحام شديد أمام كافة محطات الوقود تصل لأيام.  

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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