أخبار ليبيا24 أكد مصدر مطلع أن مسلحون أقدموا على تصفية الشاب أسعد جمعة بلعيد الشوشان القمودي ليلة الاربعاء، من سكان منطقة جودايم. وأضاف المصدر أن تصفية القمودي اغتيل تحديدا بالقرب من مدرسة القرانية بعد أن تعرض إلى وابل من الرصاص من أثناء تواجده في حي شعبية الرزاقة في مدينة الزاوية. وكان مسلحين أقدموا يوم الثلاثاء الماضي على […]

The post مسلحون يقدمون على تصفية شاب في الزاوية appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24