«البعثة الأممية»: اعتقال «البيدجا» خطوة رئيسية نحو المساءلة وسيادة القانون وتفكيك الشبكات الإجرامية

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، مساء اليوم الخميس، إنها ترحب باعتقال ما يسمى “عبد الرحمن ميلاد”، المعروف باسم «البيدجا»، أمس الأربعاء، من قبل أجهزة إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوفاق.

ولفتت البعثة الأممية، في بيانها الصادر مساء اليوم، إلى أن «البيدجا» مدرج على لائحة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي منذ يونيو 2018 لضلوعه في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.

وأكدت البعثة الأممية، أن«البيدجا» ورد اسمه في نشرة خاصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وفي أمر اعتقال صادر في أبريل 2019 عن مكتب النائب العام في طرابلس بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.

وأوضحت البعثة الأممية، أن مثل هذه الاعتقالات تشكل خطوة هامة نحو ضمان العدالة لآلاف من الفئات المستضعفة والمهاجرين على حد سواء، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في ليبيا.

وشددت البعثة، على ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة لـ«البيدجا» وجميع الأفراد المحتجزين حالياً في الحبس الاحتياطي.

وأشارت البعثة، إلى أنها ملتزمة بمواصلة الشراكة مع السلطات الليبية المختصة لضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وإعلاء سيادة القانون.