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لودريان يدعو دول الجوار الليبي إلى المشاركة في حل الأزمة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان بمشاركة أوسع لدول الجوار الليببي من أجل البحث عن حل سياسي للأزمة القائمة في البلاد.

وقال لودريان خلال لقاء الرئيس الجزائرية عبد المجيد تبون، إنّ “دور دول الجوار أساسي لأنها أولى الجهات المعنية بالمخاطر التي تشكلها هذه الأزمة ويمكنها أن تلعب دور استقرار مع الجهات الليبية على عكس تدخّل القوى الخارجية”.

وأكد الوزير الفرنسي أن بلاده تعتبر “كما الجزائر، أنّه لا يوجد حلّ عسكري” في ليبيا، مشيرا إلى أنه سيزور سيزور دول الجوار المختلفة لحثها على تنظيم اجتماع في الغرض.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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