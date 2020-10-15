عمل الوفاق : رصدنا 5000 حالة ازدواج وظيفي بمختلف القطاعات في عام واحد

كشف وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة المهدي الأمين، اليوم الخميس، عن انتشار حالات الازدواج الوظيفي داخل جميع مؤسسات الدولة .

وأوضح الأمين، في تصريح إعلامي، أن مركز المعلومات والتوثيق قام خلال العام الحالي بتسوية نحو 5000 حالة ازدواج وظيفي في مختلف القطاعات ومن كامل ربوع ليبيا، مضيفا أنه بعد التسوية أحيلت جميعها الي لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية. وأشار الأمين إلى أن الوزراة استطاعت خلال العام الجاري القضاء على نحو 75% من حالات الازدواج الوظيفي .

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