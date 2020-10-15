البعثة الأممية ترحب باعتقال “البيدجا” وتطالب بسرعة محاكمته

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، عن ترحيبها باعتقال المليشياوي” عبد الرحمن ميلاد” المعروف” بالبيدجا” المتهم بالمتاجرة في تهريب البشر.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن “البيدجا” مدرج على لائحة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي منذ يونيو 2018 لضلوعه في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود، مضيفة أن إسم “البيدجا” ورد في نشرة خاصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول.

وأضاف البيان أن مكتب النائب العام في طرابلس أصدر أمر اعتقال ” البيدجا” في أبريل 2019 بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.

وأكد البيان أن هذه الاعتقالات تشكل خطوة هامة نحو ضمان العدالة لآلاف من الفئات المستضعفة من الليبيين والمهاجرين على حد سواء وتعزيز احترام حقوق الإنسان في ليبيا.

وشدد البيان على ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة ” للبيدجا” وجميع الأفراد المحتجزين حالياً في الحبس الاحتياطي.

وأكد البيان على أن البعثة الأممية ملتزمة بمواصلة الشراكة مع السلطات الليبية المختصة لضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وإعلاء سيادة القانون.

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