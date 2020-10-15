البعثة الأممية ترحب باعتقال “البيدجا” وتفكيك الشبكات الإجرامية

رحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باعتقال عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم “البيدجا”، من قبل أجهزة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، واعتبرت الاعتقال خطوة رئيسية نحو المساءلة وسيادة القانون وتفكيك الشبكات الإجرامية .

وقالت البعثة عبر منشور على منصاتها الرسمية إن (“ميلاد” مدرج على لائحة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي منذ يونيو 2018 لضلوعه في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود، كما ورد إسمه في نشرة خاصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” وفي أمر اعتقال صادر في أبريل 2019 عن مكتب النائب العام في طرابلس بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود).

وأضافت البعثة أن (مثل هذه الاعتقالات تشكل خطوة مهمة نحو ضمان العدالة لآلاف من الفئات المستضعفة، الليبيين منهم والمهاجرين على حد سواء، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في ليبيا).

وشددت البعثة على ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة لميلاد وجميع الأفراد المحتجزين حالياً في الحبس الاحتياطي.. وقالت إنها (تلتزم بمواصلة الشراكة مع السلطات الليبية المختصة لضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وإعلاء سيادة القانون).

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