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“سيالة”: سنعيد إحياء لجنتنا المشتركة مع تركيا وشركاتها ستنفذ عدة مشروعات

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل وزير الخارجية في “حكومة الوفاق” محمد الطاهر سيالة بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن.

وبحسب بيان “خارجية الوفاق” أمس الخميس، تناول اللقاء إحياء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا من أجل تنفيذ بعض المشاريع في البنية التحتية والبناء وغيرها، وفق قوله.

أضاف بيان “خارجية الوفاق”: “كما طالب الوزير بضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين الليبيين الراغبين في الحصول على التأشيرة التركية من حيث تعديل فئات العمر الملزمين بالحصول عليها” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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