تعليم الوفاق: قرارات رؤساء الجامعات بتكليف عمداء الكليات “باطلة”

قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الخميس، إن كافة القرارات التي أصدرها رؤساء الجامعات بتكليف عمداء الكليات “باطلة” كونها صدرت من غير ذي اختصاص.

وطالبت الوزارة في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رؤساء الجامعات بفتح باب الترشح والمفاضلة لعمداء الكليات، على أن يتم المباشرة بعملية الترشح والمفاضلة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري، واستمرارها لمدة عشرة أيام.

ودعت الوزارة رؤساء الجامعات إلى الالتزام بتنفيذ عملية المفاضلة وفق المعايير المهنية والمساواة والكفاءة وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين والنظم الإدارية، مطالبة بإحالة نتائج المفاضلة لثلاثة مرشحين عن كل كلية مرفقة بمحاضر المفاضلة إلى إدارة شؤون الجامعات للعرض على الوزير لاتخاذ قرار بتسمية عمداء الكليات.

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