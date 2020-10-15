عز الدين العوامي: حل صراع «إدعاء الشرعية» لن يتحقق بدون انتخابات

قال عز الدين العوامي، النائب السابق لرئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” للأسف غير متفائل بأطراف الحوار الحالية لأنها هي من صنعت أزمات الوطن المتعاقبة، لافتا إلى أن حل صراع إدعاء الشرعية لن يتحقق بدون انتخابات”.

وكان عز الدين العوامي، قال في وقت سابق، إن الأطراف الدولية لا تفرض إرادتها إلا على الخانعين وأصحاب المصالح.

وقال العوامي، في منشور له عبر حسابه الرسمي:” الأطراف الدولية الخارجية لا تفرض إرادتها إلا على الخانعين وأصحاب المصالح الضيقة جهويه كانت أو قبلية أو شخصية وغيرها”.

وكان العوامي، قد قال في منشور سابق قبل عدة أيام:” عندما تكون هناك مراهنات وتنازلات من أجل الاستمرار في السلطة وتقاسمها فلا يمكن أن نعول على أن يكون ذلك في صالح الوطن والشعب”.

وأضاف:” الحل يتمثل في تحقيق جميع الاشتراطات اللازمة لانتخابات رئاسية برلمانية لحل فزورة الشرعية، غير ذلك يعد عبث هواة وهوس بالسلطة”.