“الرعاية الصحية” ببنغازي: إنطلاق برنامج  الكشف الصحي على تلاميذ الصف الأول ابتدائي الجدد قريباً

عقد صباح أمس الخميس بمقر إدارة الخدمات الصحية – بنغازي اجتماعاً بحضور د.حسين شمبش المدير المساعد بالخدمات الصحية بنغازي، أسامة القطعاني مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية، وأحمد الكيلاني مدير مكتب الخدمات الطبية، ورمضان الفيتوري رئيس قسم الأمراض السارية مشرف برنامج التطعيم في مدينة بنغازي، ونوري الزاوي رئيس قسم الصحة المدرسية، ومنسقي الصحة المدرسية بالعيادات والمراكز الصحية، وتركز الاجتماع على مناقشة الاستعداد لانطلاق برنامج الكشف الصحي على تلاميذ الصف الأول ابتدائي الجدد قريبا وذلك بعد إتمام الجهوزية الكاملة.

أضاف بيان مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالخدمات الصحية – بنغازي، أنه تمت مناقشة التطعيمات المقررة للطلبة والخطط الموضوعة لذلك و التحديات التي تواجه الفرق وتم أيضاً التأكيد عى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية عند استقبال الطلبة بالعيادات والمراكز الصحية والتنسيق مع الغرفة المركزية للرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي.