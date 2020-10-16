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بلدية تاجوراء: أعمالنا مستمرة رغم ضعف الميزانية -((صور))

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة/218

أعلنت بلدية تاجوراء -شرقي طرابلس- عن الإنتهاء من رصف الطريق المتهالك بتقاطع “القوز” بمحلة المشاي والذي يربط مع الطريق الجديدة المؤدية إلى محلة “العصامنة” وعن بدء أعمال رصف مدخل مدرسة الواحة بـ “بطيسة محلة البرهانية.. للربط مع طريق الجديدة أيضاً.

وأضافت البلدية في منشور لها على صفحتها الرسمية أن الأعمال مستمرة في تجهيز صالة اجتماعات بمقر البلدية تكفى لاجتماع 70 شخصاً وسيتم تجهيزها للمساهمة في عقد كافة الاجتماعات الموسعة لبلدية تاجوراء مع كافة القطاعات بها واجتماعات الأعيان والأهالي والاجتماعات المهمة الأخرى للمنطقة.

وأعربت البلدية على استيائها من غياب الميزانية والاختصاص والصلاحيات مما جعل من الأعمال ليست بحجم الطموحات من أجل إحداث تغيير كبير بالمنطقة خاصة مشروع البنية التحتية الذي يحتاج لميزانية ضخمة، يأمل المسؤولون أن تتوفر عند حدوث الاستقرار-حسب ما جاء في منشور البلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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