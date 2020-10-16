«الحويج» يناقش مع أعيان ومشائخ سرت ترتيبات انعقاد «المؤتمر الثاني» بالمدينة

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج، اجتماعا موسعا بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر “سرت الثاني” وبحضور رئيس المجلس الاجتماعى لقبائل المدينة والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة بسرت ورؤوساء اللجان الفرعية المكلفة بقرار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، بمشاركة عددِ من السيدات ومؤسسات المجتمع المدني.

وبحسب بيان صادر عن البلدية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، فإن الاجتماع حضره عدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، إن اللقاء الموسع خصص لبحث آخر الترتيبات والاستعدادات لانعقاد مؤتمر سرت الثانى، السبت المقبل، الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.

كما استمع “الحويج” خلال الاجتماع إلى نتائج أعمال اللجان المكلفة حسب قرار رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر سرت الثاني رقم 1 لسنة 2020، وخاصة فيما يتعلق بتجهيز مواقع الإقامة وتجهيز الاتصالات والإنترنت لمواقع قاعة المؤتمر ومواقع الإقامة للمشاركين في المؤتمر، وكذلك التجهيزات الإعلامية والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لتغطية فعاليات هذا المؤتمر المهم السياسى بسرت.

وشهد الاجتماع، التشاور حول محاور وأهداف انعقاد مؤتمر سرت الثاني والوثائق؛ التى ستناقش خلال اليوم الواحد للمؤتمر، الذي سيشارك فية نخبة من مختلف الشرائح من مثقفين وقضاة ووكلاء نيابة وأحفاد الشهداء وأساتذة الجامعات والمهجرين والنازحين فى الداخل والخارج ومنظمات المرأة والشباب وضحايا الإرهاب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالسلام والمصالحة وشيوخ وأعيان قبائل لببيا وأبناء وأحفاد المؤسسين لميثاق سرت .

يشار إلى أن مؤتمر سرت الأول عُقد في 21 يناير من 1922م، وحضر وقتها اجتماعات المؤتمر 4 أعضاء من المنطقة الشرقية، برئاسة الشيخ صالح الأطيوش وسبعة أعضاء من المنطقة الغربية، برئاسة أحمد السويحلي، وبدأت المفاوضات بين الطرفين لإنهاء كل الخلافات القديمة والوصول إلى الهدف الوطني الذي يحقق مصلحة البلاد ومواجهة العدو.