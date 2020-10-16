لودريان: دول جوار ليبيا يمكنها أن تلعب دورا أوسع في حل الأزمة

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، إلى مشاركة أوسع لدول جوار ليبيا في البحث عن تسوية سياسية للأزمة.

وقال لودريان، عقب لقائه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنّ دور دول الجوار أساسي لأنها أولى الجهات المعنية بالمخاطر التي تشكلها هذه الأزمة، ويمكنها أن تلعب دورا فاعلا مع الجهات الليبية على عكس تدخّل القوى الخارجية.

وأضاف لودريان أن بلاده تتوافق مع الجزائر في أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، معربا عن أمله في تنظيم اجتماع لدول جوار ليبيا، مشيرا إلى أنه سيزور هذه البلدان المختلفة لتحقيق هذا المشروع.

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