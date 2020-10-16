وزير الخارجية الفرنسي: الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكرياً

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن هناك توافق مع الجزائر على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا، وفقا لخبر بثته قناة العربية.

وتوجه وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان إلى الجزائر أمس الخميس لاستعراض العلاقات الثنائية والأزمات الإقليمية وخصوصا فى ليبيا، كما ورد فى جدول أعماله الأسبوعي.

وهذه ثالث زيارة للودريان إلى الجزائر منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون فى ديسمبر 2019. وتعود زيارتاه السابقتان إلى يناير ومارس 2020.ولم تعلن الخارجية عن أى تفاصيل عن برنامج الزيارة.

ويشار إلى انه فى زيارتيه السابقتين، التقى لورديان رئيس الدولة ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد ووزير الخارجية صبرى بوقادوم.