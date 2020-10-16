لأول مرة.. إنارة “شوارع بوسليم” بألواح الطاقة الشمسية -((صور))

قام رجال دائرة الإنارة بإدارة توزيع طرابلس والشركة العامة للكهرباء بتركيب أكثر من 18 مصباح إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بشارع سيدي سليم الواقع في نطاق المجلس البلدي “بوسليم”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي بلدية “بوسليم” لإيجاد حلول بديلة لمشكلة إنارة الشوارع ،في ظل الأزمة الشاملة التي تشهدها البلاد والمتمثلة في تردي الكهرباء بالدخول على استخدام الطاقة البديلة “الطاقة الشمسية” في تجربة هي الأولي من نوعها في إنارة الطرق الرئيسية على مستوى البلدية- حسب ما أورده المجلس في منشور على الصفحة الرسمية.

وأضاف المجلس خلال منشوره أن البداية بمحلة سيدي سليم في شارع سيدي سليم الرئيسي كتجربة أولي وفي حال نجاحها سيتم العمل بها في جميع الطرقات الرئيسية بجميع محلات أبوسليم

وأثنت إدارة المجلس البلدي على مجهودات تطوعية لتجمع شباب شارع سيدي سليم و شارع ولي العهد وكل من ساهم في هذا العمل وخاصةً رجال الكهرباء من دائرة الإنارة بإدارة توزيع طرابلس والشركة العامة للكهرباء لمشاركتهم الفاعلة في تركيب هذه المنظومات .

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