الكفرة.. مساعي وزارة الصحة لدعم قطاع الصحة بالمدينة -((صور))

متابعة/218

يشهد قطاع الصحة في مدينة الكفرة بأقصى الجنوب الشرقي الليبي حزمة من إجراءات الدعم المقدمة من الهئيات المختلفة التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية ومنها تزويد المخازن الطبية بمستشفى الشهيد عطيه الكاسح العام ” الصيدلية المركزية” بشحنة من الأدوية، ضمن توجيهات المدير العام للمستشفى “إسماعيل العيضة” بشأن دعم الصيدلية المركزية بالأدوية المطلوبة و التي تشهد أسعارها ارتفاعاً بالصيدليات التجارية ولتكون متوفرة و بالمجان للمواطنين .

و تمثلت الشحنة في أدويه العيون من مراهم و قطرات ، أيضاً احتوت على فيتامينات أطفال مقوية للمناعة ومضادات حيوية للأطفال ومراهم جلدية لحساسية الأكزيما و غيرها، بالإضافة لعدد آخر من الأدوية المتوفرة منذ فترة .

وجاء في منشور لإدارة الإعلام بوزارة الصحة أنه عقب الافتتاح الرسمي لمركز الكُفرة للنساء والولادة وشروعه في إجراء العمليات الجراحية والايواء وتحسباً للتذبذب في التيار الكهربائي وانقطاعه من حين لآخر ، أسفرت جهود مدير المركز “عبدالسلام بورقيق” على الحصول على مولد كهرباء بقوة نصف ميغا ” 500ك ” ليكون احتياطياً للمولد الموجود بالمركز سابقاً من خلال استجابة وزير الصحة د. سعد عقوب ومتابعته اليومية لإنطلاقة العمل بالمركز وحرصه على دعم القطاع في المدينة بالصورة المثلى .

وأفادت الإدارة الإعلامية للوزارة أن عمل مركز الكُفرة للنساء و الولادة يسير على وتيرة حسنة حيث سجل الخميس 3 حالات ولادة، منها “2” قيصرية و واحدة طبيعية بأطقم طبية أغلبها من العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية

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