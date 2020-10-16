وزير «عمل الوفاق»: أنهينا 75% من حالات الازدواج الوظيفي

قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الدكتور المهدي الأمين إن الوزارة خلال العام الحالي، أنهت نحو 75% من حالات الازدواج الوظيفي.

وأوضح إن مركز المعلومات والتوثيق قام خلال العام الحالي بتسوية نحو 5000 حالة إزدواج وظيفي في مختلف القطاعات ومن كامل ربوع ليبيا، مضيفا أنه بعد التسوية أحيلت جميعها الي لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية، حسب تصريحات إعلامية نقلتها الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وسبق أن أشار ديوان المحاسبة، في تقرير صادر خلال سبتمبر الماضي، إلى أن وقف حالات التحايل والازدواج الوظيفي، وعقود العمل التي لا تتوفر لها مخصصات، أو تعيين من هم دون السن القانونية أو من تجاوزها، أدى إلى انخفاض الإنفاق عليها إلى نحو 20 مليار دينار ما بين 2014 و2017، بعد أن كانت وصلت إلى 24 مليارات دينار قبل تطبيق تلك الإجراءات.

موظف بتسعة مرتبات

وأورد التقرير حالة خاصة استخدم صاحبها أرقامًا وطنية مزورة للحصول على 9 مرتبات، موضحا أن مصدر المرتبات جهات عامة صرفتها بالتجاوز ودون التقيد بمنظومة الرقم الوطني، مشيرًا إلى أن الموظف تابع للمعهد العالي للمهن الطبية الزهراء ويصرف له راتب شهري بقيمة 778 دينارًا، وإجمالي المرتبات التي سيلت إلى حساباته المصرفية بلغ 132.66 ألف دينار.

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