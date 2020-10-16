فرنسا تؤكد ضرورة مشاركة دول “الجوار الليبي” في إحلال الاستقرار

حثّ وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال زيارة إلى الجزائر، دول جوار ليبيا على المشاركة بفعالية وبصورة أوسع في جهود التوصل إلى تسوية سياسية.

وعقب لقائه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قال الوزير الفرنسي: لدينا آمال في عقد اجتماع لدول جوار ليبيا، وسأقوم بزيارة هذه الدول المختلفة لإنجاز هذا الهدف.

وأعرب عن قناعته بأن دول الجوار يمكن أن يكون لها جهود محورية لأنها الأكثر احتكاكًا وتأثرًا بتداعيات ومخاطر استمرار حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الأوضاع داخل ليبيا.

وأشار إلى أن باريس ترى ضرورة الحدّ من تدخل أي قوى خارجية في الأوضاع الليبية، مؤكدًا ضرورة استبعاد أي حل عسكري، والتركيز على الآليات السلمية والتفاوضية.

وتعاني ليبيا من نزاع داخلي العام 2011 ، وازدادت وتيرة الاضطرابات مع انخراط الأطراف في الأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية