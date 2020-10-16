إقلاع طائرة الخطوط الجوية الإفريقية من مطار معيتيقة متجهة إلى «بنينا» بنغازي

أفاد مطار معيتيقة الدولي، اليوم الجمعة، بأن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية أقلعت، قبل قليل، من مطار معيتيقة بطرابلس متجهة إلى مطار بنينا ببنغازي.

وأوضح مطار معيتيقة، في بيان له اليوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية أقلعت صوب مطار بنينا الدولي، وعلى متنها وفد من مصلحتي المطارات والطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الأفريقية برئاسة ميلاد الهجرسي رئيس مكتب الحوكمة بالشركة الليبية الأفريقية القابضة.

وأشارت البيان، إلى أن الرحلة ضمت الوفد عن مصلحة المطارات امحمد محمد الأطرش مدير الإدارة المالية بالمصلحة ومرافقيه، وعن الخطوط الجوية الأفريقية نائب رئيس مجلس الإدارة مفتاح الرقيبي ومدير عام الشركة خالد سويسي ومدير الإدارة التجارية .

ولفتت إلى أن رحلة الوفد، تأتي للوقوف على تجهيزات المطار والمساهمة في توفير كل ما يحتاجه لإعادة تشغيله .