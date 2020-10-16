عن رحلة معيتيقة وبنينا.. بعيو: هاهي جدران القطيعة تزول وتقع

أعرب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، عن ترحيبه بإقلاع طائرة الخطوط الجوية الأفريقية من مطار معيتيقة باتجاه مطار بنينا الدولي.

وقال بعيو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”ها هي طائرة الخطوط الأفريقية ترتفع، وها هي جدران الكراهية والقطيعة بين الإخوة الأرحام أهل الوطن الواحد تزول وتقع، وها هم الرجال الأفذاذ أبناء ليبيا الحبيبة يعملون ويفعلون وينجزون، غادرت مطار معيتيقة الآن رحلة الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار بنينا بنغازي، الرحلة التدشينية للرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران الوطنية خلال الأيام القادمة بإذن الله بين كل مطارات ليبيا”.

وتابع بعيو، :”الحروب ليست خياراً والانقسام ليس قدراً، والأرحام والرحمة والتراحم والتواصل والتلاحم والتوادد والمحبة هي جميعا القدر الخيار والاختيار لأهل ليبيا الحبيبة، طوبى للوطن الحبيب وأهله ولا عزاء للعملاء الذين حاولوا بكل ما استطاعوا إلغاء هذه الرحلة التاريخية والخزي على الخونة الذين تآمروا لكن الله أبطل مكرهم وخيّب مسعاهم ونصرنا عليهم. الشكر لكل من بادر وسعى لإنجاز هذا العمل، ولتبق ليبيا حتى زوال الزمن”، بحسب تعبيره.

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