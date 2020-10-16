ديوان المحاسبة يستعرض نتائج توحيد شركات الطيران

استعرض رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء، عمر عبدربه صالح، رفقة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، عزالدين المشنون، ومدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية منطقة بنغازي، نتائج توحيد الشركة بعد الانقسامات السابقة.

وتضمن الاجتماع، الذي عقد بمقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء وشارك فيه رئيس الهيئة الاستشارية أحمد عبد العاطي؛ بحث سير العمل بها والصعوبات التي واجهت الشركة جراء الانقسام، والحالة الاقتصادية بسبب جائحة “كورونا” والتدابير اللازم اتخاذها.

وفي ختام الاجتماع؛ وجّه رئيس مجلس الإدارة الشكر لديوان المحاسبة على الجهود المبذولة للمحافظة على أموال الشركة خلال فترة الانقسام التي سادت خلال الفترة الماضية.

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