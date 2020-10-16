وفد من «مطارات الوفاق» والخطوط الأفريقية يتجه إلى «بنينا»

أقلعت طائرة شركة الخطوط الجوية الأفريقية من مطار معيتيقة الدولي صوب مطار بنينا الدولي، على متنها وفد من الشركة ومصلحتي المطارات والطيران المدني التابعتين لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق.

وسيقف الوفد على تجهيزات المطار، للمساهمة في توفير مايحتاجه من أجل إعادة تشغيله، حسب بيان منشور على صفحة مطار معيتيقة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

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يرأس الوفد رئيس مكتب الحوكمة بالشركة الليبية الأفريقية القابضة ميلاد الهجرسي، ويضم عن مدير الإدارة المالية بمصلحة المطارات محمد الأطرش ومرافقيه، وعن الخطوط الأفريقية نائب رئيس مجلس الإدارة مفتاح الرقيبي، ومدير عام الشركة خالد سويسي.

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