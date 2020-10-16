«الشحومي»: عودة الطيران بين طرابلس وبنغازي خطوة مهمة لـ«لم الشمل»

علق الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، على إقلاع أول رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الأفريقية أقلعت من مطار معيتيقة بطرابلس متجهة إلى مطار بنينا في بنغازي.

وقال سليمان الشحومي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن عودة الطيران بين بنغازي وطرابلس، خطوة مفرحة ومهمة في هذا الوقت لعودة التواصل ولم الشمل بين الليبين.

وتابع الشحومي:” تحية لكل من ساهم في ذلك، نتمني أن تفتح الطريق لمزيد من الجسور بين أبناء البلد الواحد”.

وأفاد مطار معيتيقة الدولي، اليوم الجمعة، بأن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية أقلعت، قبل قليل، من مطار معيتيقة بطرابلس متجهة إلى مطار بنينا ببنغازي.

وأوضح مطار معيتيقة، في بيان له اليوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية أقلعت صوب مطار بنينا الدولي، وعلى متنها وفد من مصلحتي المطارات والطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الأفريقية برئاسة ميلاد الهجرسي رئيس مكتب الحوكمة بالشركة الليبية الأفريقية القابضة.

وأشار البيان، إلى أن الرحلة ضمت الوفد عن مصلحة المطارات امحمد محمد الأطرش مدير الإدارة المالية بالمصلحة ومرافقيه، وعن الخطوط الجوية الأفريقية نائب رئيس مجلس الإدارة مفتاح الرقيبي ومدير عام الشركة خالد سويسي ومدير الإدارة التجارية .

ولفت البيان، إلى أن رحلة الوفد، تأتي للوقوف على تجهيزات المطار والمساهمة في توفير كل ما يحتاجه لإعادة تشغيله.