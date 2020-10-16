ضمن ملتقى الحوار السياسي.. وليامز تجتمع مع عمداء البلديات

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، سلسلة من الاجتماعات مع عمداء بلديات من جنوب وغرب وشرق ليبيا، في إطار عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها اليوم الجمعة، أن عمداء البلديات أعربوا عن مخاوفهم وتوصياتهم المتعلقة بالعملية السياسية، مع التركيز على المرحلة التي تسبق الانتخابات الوطنية. وحثوا الأمم المتحدة على دعم تحسين الظروف الاقتصادية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين الليبيين على مستوى البلديات.

وثمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساهمة عمداء البلديات في جميع أنحاء ليبيا وستواصل التحاور معهم طوال مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي.