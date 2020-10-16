استمرار نقص الوقود في بلديات الجبل الأخضر يؤدي إلى أزمات أخرى

يشكو المواطنون في بلدية البيضاء من استمرار أزمة نقص الوقود الخفيف، مشيرين إلى أن هذه الأزمة تعاني منها معظم مدن الجبل الأخضر.

وأكد المواطنون أن استمرار مشكلة نقص الوقود أدى إلى أزمات أخرى تضاف إلى أزماته ومعاناته اليومية، ممثلة في ارتفاع أسعار إيجارات شاحنات نقل البضائع أو المياه.

وأوضح العاملون في محطات الوقود أن شحنات الوقود المحددة من شركة البريقة لا تصل في الوقت المحدد، كما أنها لا تصل بكميات كافية، ناهيك عن أنها لا تصل باستمرار، الأمر الذي أدى إلى تحديد الكمية على الجميع حتى يحصل جميع المواطنين على وقود الديزل.

يأتي هذا في بلاد تطفو على بحار من النفط، يقف شعبها رجالا ونساء بالساعات الطويلة تحت أشعة الشمس الحارقة أمام محطات الوقود للحصول على حقوقهم الطبيعية وتزويد سياراتهم ومولداتهم بالوقود

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