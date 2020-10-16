ضحايا وباء «كورونا» يتزايدون في ليبيا وسط مخاوف

وسط حالة مختلطة من الخوف واللامبالاة، تغول فيروس «كوفيد – 19» في غالبية المدن والبلدات الليبية، مخلفاً المزيد من الإصابات والوفيات، في ظل نشاط مكثف باتجاه الحملات التوعوية خصوصاً بين صفوف المواطنين الذين سبق أن نزحوا عن ديارهم، ويقيمون في مخيمات على أطراف العاصمة طرابلس.

ونعت السلطات الطبية في ليبيا، أمس، الدكتور عبد القادر العماري عضو اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة «كورونا» بسرت، والذي قضى متأثراً بالفيروس بعد إدخاله قسم العزل الصحي عقب شعوره بأعراض «كوفيد – 19». وسبق للعماري (67 عاماً) أن تقلد مناصب عدة في قطاع الصحة بالبلاد.

كما نعت الأوساط السياسية والاجتماعية في البلاد رجل الأعمال والناشط السياسي حسن عبد الله شابة، الذي توفي منتصف الأسبوع بعد إصابته بـ«كورونا»، وقال موسى إبراهيم آخر متحدث باسم النظام السابق، في إدراج له على حسابه عبر «فيسبوك» إن شابة ابن مدينة مصراتة، كان «دائماً ينادي بالحوار والمصالحة بين الليبيين»، وقد توفي بعد إصابته بـ«كورونا».

وتصدر الشباب وصغار السن قائمة الوفيات بالفيروس في عموم ليبيا، بالإضافة إلى وفاة أكثر من شخص من عائلة واحدة، بجانب ذلك يقول مسؤولون بقطاع الصحة إن كثيراً من المواطنين في العديد من المناطق الليبية لا يزالون غير مقتنعين بوجود فيروس «كورونا» ويتعاملون بعدم اكتراث مع الجائحة، ومن ثم تتزايد الإصابات يومياً، «وقد ندخل في أزمة حقيقية».

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس، إنه سجل 855 إصابة جديدة، منها 486 فقط في العاصمة طرابلس، ليرتفع العدد التراكمي للمصابين في عموم ليبيا إلى 46676 حالة، بالإضافة إلى 681 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة بحكومة «الوفاق»، أمس، إن وحدة «صحة النازحين والمهجرين بإدارة الطوارئ الصحية بالوزارة انتهت من زيارة سبع بلديات ضمن خطة الحملة الميدانية لمراكز إيواء النازحين، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف أكثر من 20 بلدية خلال العام الحالي».

ونوهت الوزارة إلى أن الحملة، التي انطلقت منذ بداية انتشار الفيروس في ليبيا، استهدفت حتى الآن حي الأندلس وطرابلس المركز وعين زارة والقربولي وصرمان وزوارة والعجيلات، وتضمنت الزيارات إجراء كشف طبي على من لديهم أمراض مزمنة خاصة في فئة كبار السن، مع تقديم الأدوية العلاجية ومواد التعقيم، كما تم تقديم بعض المحاضرات التوعوية والتوجيهات والنصائح الطبية للرفع من مستوى الوعي لمجابهة فيروس «كورونا».