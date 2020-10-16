نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الجمعة

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة :-

تحذير : لا يوجد

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت احتمالية سقوط أمطار متفرقة اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، ويوم الغد على طول الساحل والريح بحري إلى شرش سرعته ما بين (10 – 15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.25) متر .

البحر خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (28) مْ والرؤيـة جيدة.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً والريـح شرقي يتحول يوم الغد إلى شرش سرعته ما بين (10 – 20) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.25) متر، يصل إلى (1.50) متر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

البحر قليل الاضطراب على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، ويكون خفيف الموج على باقي الساحل ودرجة حرارة سطح البحر (28) مْ والرؤيـة جيدة.